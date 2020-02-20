2020-02-20T07:17:58+03:00
Происшествия

Начальницу отдела налоговой в Приморье называют мошенницей

Коллеги женщины утверждают, что она забирала их премии и зарплаты
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Находке женщину обвиняют в мошенничествеВ Находке женщину обвиняют в мошенничествеФото: Артем КИЛЬКИН
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Экс-начальницу отдела кадров и безопасности налоговой Находки называют мошенницей. Коллеги женщины утверждают, что три года она забирала себе их премии. Так, за весь период она накопила относительно небольшую сумму - 40 тысяч рублей, но на уголовку ей все-таки хватило.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, начальница поручала своим подчиненным перечислять ей их средства материального стимулирования. Более того, однажды она даже польстилась на зарплату своей сотрудницы. Последняя находилась в отпуске, но данный факт руководитель решила не отмечать в табеле, чтобы забрать себе ее оплату.

Женщине предъявили обвинение по 159 статье УК РФ - "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Вскоре делом займется городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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