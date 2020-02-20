2020-02-20T07:50:59+03:00
Происшествия

СК назвал версии причин падения пассажирского самолета Ан-2 в Магадане

Следователи возбудили уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства произошедшего
Кристина ГРИН
Поделиться:
Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести.Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести.Фото: ДВ СУ на транспорте
Изменить размер текста:

По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-2 в Магадане следователи возбудили уголовное дело. СК выясняет обстоятельства произошедшего в рамках статьи «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Напомним, что ЧП случилось утром 20 февраля. «Кукурузник» с вахтерами на борту не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю спустя несколько минут после взлета.

Всего в салоне самолета находились 14 человек, двое из которых члены экипажа, остальные – вахтеры, планировавшие приземлиться в Сеймчане.

Следователи назвали две вероятные причины падения воздушного судна.

- Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования, - рассказывают в пресс-службе ДВ СУ на транспорте. – Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Вместе с тем, в пресс-службе областного правительства уже сообщили о состоянии пострадавших при жестко посадке самолета. По словам Сергея Чеканова, руководителя регионального министерства здравоохранения, уже обследовали 12 человек, 5 из них – госпитализированы, 5 отпущены домой на амбулаторное лечение, диагностика еще двух пока не завершена. Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились первые фото и видео с места жесткой посадки пассажирского самолета Ан-2 в Магадане

Один из пострадавших находится в палате шоковой терапии [фото, видео]

Жесткая посадка самолета Ан-2 в Магадане: на борту находились 14 человек, есть пострадавшие

Воздушное судно рухнуло на землю спустя несколько минут после взлета [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК назвал версии причин падения пассажирского самолета Ан-2 в Магадане
Четверо человек пострадали в аварии: иномарка столкнулась с грузовиком во Владивостоке
Начальницу отдела налоговой в Приморье называют мошенницей
Правительство Приморья выдаст одаренным школьникам 5,8 миллиона рублей
Попробуйте угадать местоположение: во Владивостоке появились сразу шесть новых улиц
Докеры смены ППК-3 АО «Восточный Порт» подтвердили высокий класс в финале Кубка управляющей компании
В Уссурийске «молодая гвардия» гопников с пневматическим пистолетом обидела школьника и поплатилась репутацией
Синоптики рассказали, какой будет погода 23 февраля во Владивостоке
Утро начинается не с кофе, а с пробок – Владивосток встал
Спасенный из коллектора во Владивостоке мужчина получил ожоги 60% тела
Приморскому автомобилисту, угробившему пассажиров, грозит до 15 лет тюрьмы
МЧС опубликовало видео тушения овощебазы во Владивостоке
Ой, как смотреть больно: во Владивостоке мужчина обгорел в коллекторе
Дорогу к излюбленному историческому парку в Приморье заасфальтируют
ФСБ Приморья поймала китайца, промышлявшего ночной контрабандой краба и трепанга на моторном катере