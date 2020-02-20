СК назвал версии причин падения пассажирского самолета Ан-2 в Магадане

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:50:59+03:00

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По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-2 в Магадане следователи возбудили уголовное дело. СК выясняет обстоятельства произошедшего в рамках статьи «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Напомним, что ЧП случилось утром 20 февраля. «Кукурузник» с вахтерами на борту не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю спустя несколько минут после взлета.

Всего в салоне самолета находились 14 человек, двое из которых члены экипажа, остальные – вахтеры, планировавшие приземлиться в Сеймчане.

Следователи назвали две вероятные причины падения воздушного судна.

- Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования, - рассказывают в пресс-службе ДВ СУ на транспорте. – Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Вместе с тем, в пресс-службе областного правительства уже сообщили о состоянии пострадавших при жестко посадке самолета. По словам Сергея Чеканова, руководителя регионального министерства здравоохранения, уже обследовали 12 человек, 5 из них – госпитализированы, 5 отпущены домой на амбулаторное лечение, диагностика еще двух пока не завершена. Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU