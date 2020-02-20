2020-02-20T08:25:59+03:00
Общество

Наркоман из Лучегорска устроил в гараже притон

Мужчина сказал, что там было безопасно и удобно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Наркоман устроил притон в своем гаражеНаркоман устроил притон в своем гаражеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Полиция поймала наркомана, устроившего в собственном гараже притон. После задержания в помещении нашли около килограмма марихуаны и 25 грамм масла каннабиса, перемешанного с табаком. Владелец рассказал, что часто звал к себе в гости друзей. На днях районный суд вынес ему свой вердикт, сообщает прокуратура Приморского края.

Мужчину поймали с поличным в сентябре прошлого года. Полицейским задержанный рассказал, что употребляет наркотики каннабисной группы. Свой гараж он оборудовал, как притон, потому что в нем было безопасно и удобно «юзать».

На судебном заседании наркозависимого человека признали виновным в преступлениях, предусмотренных 228 статьей (части 1 и 2). За содеянное ему дали 5 лет колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чего стоим? Владивосток сковали 7-балльные пробки
СК обнародовал видео с «руинами» пассажирского самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане
Пассажиры самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане, получили переломы позвоночников
Наркоман из Лучегорска устроил в гараже притон
СК назвал версии причин падения пассажирского самолета Ан-2 в Магадане
Четверо человек пострадали в аварии: иномарка столкнулась с грузовиком во Владивостоке
Начальницу отдела налоговой в Приморье называют мошенницей
Правительство Приморья выдаст одаренным школьникам 5,8 миллиона рублей
Попробуйте угадать местоположение: во Владивостоке появились сразу шесть новых улиц
Докеры смены ППК-3 АО «Восточный Порт» подтвердили высокий класс в финале Кубка управляющей компании
В Уссурийске «молодая гвардия» гопников с пневматическим пистолетом обидела школьника и поплатилась репутацией
Синоптики рассказали, какой будет погода 23 февраля во Владивостоке
Утро начинается не с кофе, а с пробок – Владивосток встал
Спасенный из коллектора во Владивостоке мужчина получил ожоги 60% тела
Приморскому автомобилисту, угробившему пассажиров, грозит до 15 лет тюрьмы
МЧС опубликовало видео тушения овощебазы во Владивостоке
Ой, как смотреть больно: во Владивостоке мужчина обгорел в коллекторе
Дорогу к излюбленному историческому парку в Приморье заасфальтируют
ФСБ Приморья поймала китайца, промышлявшего ночной контрабандой краба и трепанга на моторном катере