Наркоман из Лучегорска устроил в гараже притон

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:25:59+03:00

Мужчина сказал, что там было безопасно и удобно

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Полиция поймала наркомана, устроившего в собственном гараже притон. После задержания в помещении нашли около килограмма марихуаны и 25 грамм масла каннабиса, перемешанного с табаком. Владелец рассказал, что часто звал к себе в гости друзей. На днях районный суд вынес ему свой вердикт, сообщает прокуратура Приморского края.

Мужчину поймали с поличным в сентябре прошлого года. Полицейским задержанный рассказал, что употребляет наркотики каннабисной группы. Свой гараж он оборудовал, как притон, потому что в нем было безопасно и удобно «юзать».

На судебном заседании наркозависимого человека признали виновным в преступлениях, предусмотренных 228 статьей (части 1 и 2). За содеянное ему дали 5 лет колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU