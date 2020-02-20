2020-02-20T11:03:53+03:00
Происшествия

СК обнародовал видео с «руинами» пассажирского самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане

Техническая неисправность и ошибка пилота – главные версии причин авиапроисшествия [видео]
Кристина ГРИН
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Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Частный пассажирский самолет Ан-2, совершавший рейс из Магадана в Сеймчан, совершил жесткую посадку. «Кукурузник» рухнул с высоты 10 метров спустя несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 14 человек, среди которых 12 – пассажиры – вахтовики и два члена экипажа. Известно, что самолет принадлежит крупной золотодобывающей компании «Т-цемент».

Жесткая посадка самолета АН-2 в Магадане - СК.

Скорая помощь госпитализировала людей в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В результате девятерых человек отпустили домой, а у пятерых диагностировали переломы и ушиб позвоночника. Им предстоит проходит лечение в учреждении.

Вместе с тем, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Сотрудники ведомства сейчас отрабатывают две версии причин случившегося: техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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