СК обнародовал видео с «руинами» пассажирского самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане
Частный пассажирский самолет Ан-2, совершавший рейс из Магадана в Сеймчан, совершил жесткую посадку. «Кукурузник» рухнул с высоты 10 метров спустя несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 14 человек, среди которых 12 – пассажиры – вахтовики и два члена экипажа. Известно, что самолет принадлежит крупной золотодобывающей компании «Т-цемент».
Жесткая посадка самолета АН-2 в Магадане - СК.
Скорая помощь госпитализировала людей в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В результате девятерых человек отпустили домой, а у пятерых диагностировали переломы и ушиб позвоночника. Им предстоит проходит лечение в учреждении.
Вместе с тем, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Сотрудники ведомства сейчас отрабатывают две версии причин случившегося: техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU