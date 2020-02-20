2020-02-20T11:50:42+03:00
Общество

Чего стоим? Владивосток сковали 7-балльные пробки

Заторы наблюдаются на основных магистралях города
Милана СОКОЛ
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Вечерний коллапс в городе достиг 7 балловВечерний коллапс в городе достиг 7 балловФото: Милана СОКОЛ
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Владивосток погрузился в вечерние пробки. Несмотря на то, что основные дороги уже расчищены после снегопада, город четвертые сутки подряд оказывается буквально обездвижен. На данный момент транспортный коллапс особо остро ощущается во Фрунзенском и Ленинском районах.

Приложение «Яндекс» отмечает в 7 баллов загруженность дорог в приморской столице. Конечно бывало и больше, но стоит отметить, что подобная обстановка во Владивостоке наблюдается с начала недели.

По сообщениям автомобилистов, масштабный затор в центр города начинается от Верхнепортовой. Коллапс продолжается на протяжении всей Светланской и заканчивается лишь на «Авангарде». В обратном направлении пробка начинается с «Дальзавода».

Алеутская, Партизанский и Океанский проспекты, Гоголя и проспект Красного Знамени – скованы внушительным затором. Некрасовский путепровод стоит во всех направлениях.

Масштабный затор в сторону города образовался на «Магнитогорской», а заканчивается пробка лишь на Некрасовской.

Дорожная карта приморской столицы Фото: Яндекс.Пробки

Дорожная карта приморской столицыФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

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Чего стоим? Владивосток сковали 7-балльные пробки
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