«В шоковом состоянии, с трудом верят, что выжили»: психолог о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:37:37+03:00

Пять человек получили травмы средней степени тяжести. Фото: ДВ СУ на транспорте

Пять человек находятся в больнице с переломами и ушибом позвоночника [видео]

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Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане 20 февраля утром. На борту воздушного судна находились 14 человек: 12 пассажиров и два члена экипажа. «Кукурузник» не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю. Известно, что самолет принадлежит золотодобывающее компании «Т-цемент». На борту находились вахтовики, которые должны были приземлиться в Сеймчане, но оказались в местной областной больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761964" frameborder="0"></iframe> Частный самолет совершил жесткую посадку в Магадане.

После обследования пятерых госпитализировали, у четверых их них диагностировали переломы позвоночника, у одного – ушиб позвоночника. Со всеми пассажирами и членами экипажа Ан-2 работали психологи.

По информации источника «КП-Владивосток» в «чрезвычайном» ведомстве, после общения с пострадавшими психологи установили, что многие находятся в шоковом состоянии и не верят в то, что им удалось выжить.

Напомним, что по факту жесткой посадки Ан-2 следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Согласно информации пресс-службы Дальневосточного следственного управления, рассматриваются две версии причин авиапроисшествия: техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU