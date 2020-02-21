2020-02-21T05:09:12+03:00
Происшествия

Пожарные в Приморье вытащили из горящего дома мужчину

От медицинской помощи спасенный отказался
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье загорелся частный домВ Приморье загорелся частный домФото: Сергей ГАПОН
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В Дальнереческе на улице Пирогова 20 февраля загорелся частный дом, в момент пожара в здании находился 54-летний мужчина. Спасатели, прибыв на место, вытащили его на свежий воздух. Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, от медицинской помощи мужчина отказался.

Сигнал о возгорании поступил в спасательную службу в 20.24 минуты от очевидца. Спустя 6 минут пожарные были уже на месте и боролись с огнем.

- Из задымлённого и горящего дома пожарные спасли мужчину 1966 года рождения. В ходе разведки было установлено, что в помещении горят: пол и мебель, - рассказывают представители службы.

К 20.50 минутам пожарные ликвидировали огонь. Площадь горения составила 5 квадратных метров. На месте работали 6 человек личного состав и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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