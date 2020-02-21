2020-02-21T08:15:56+03:00
Общество

Больше трех тонн китайских овощей, не обеззаразив, завезли в Приморье

По словам экспертов, продукции прибывает даже больше, чем в прошлом году
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье завезли три тонны овощейВ Приморье завезли три тонны овощейФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Больше трех тонн плодоовощной продукции ввезли в Приморье. Наполненные фуры с 14 по 19 февраля прибывали из Китая. При этом, как говорят эксперты Россельхознадзора, обеззараживать овощи и фрукты не требуется.

Всю импортную продукцию инспекторы проверяют на складах временного хранения. Так, они осмотрели около 571 тонны томатов, 80 тонн салата и другой зелени, 383 тонны огурцов, 245 тонн репчатого лука и чеснока, 1059 тонн капусты и 747 тонн овощей из «борщевого набора» - свеклы и моркови.

В прошлом году, по словам специалистов, за аналогичный период объемы ввозимых овощей были значительно меньше. Разница оценивается примерно в полтонны.

К слову, никаких ограничений на поставки плодоовощей в РФ из Китая к экспертам Россельхознадзора ним не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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