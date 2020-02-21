Больше трех тонн китайских овощей, не обеззаразив, завезли в Приморье
Больше трех тонн плодоовощной продукции ввезли в Приморье. Наполненные фуры с 14 по 19 февраля прибывали из Китая. При этом, как говорят эксперты Россельхознадзора, обеззараживать овощи и фрукты не требуется.
Всю импортную продукцию инспекторы проверяют на складах временного хранения. Так, они осмотрели около 571 тонны томатов, 80 тонн салата и другой зелени, 383 тонны огурцов, 245 тонн репчатого лука и чеснока, 1059 тонн капусты и 747 тонн овощей из «борщевого набора» - свеклы и моркови.
В прошлом году, по словам специалистов, за аналогичный период объемы ввозимых овощей были значительно меньше. Разница оценивается примерно в полтонны.
К слову, никаких ограничений на поставки плодоовощей в РФ из Китая к экспертам Россельхознадзора ним не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU