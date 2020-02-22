Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии главного мужского праздника – 23 февраля, два автомобилиста оказались в неприятной ситуации во Владивостоке. По словам очевидцев, за рулем «Урала» находился военный, который не заметил седан при повороте на узкой дороге.

Авария случилась рядом с домом №60 на Баляева. Водитель большегруза при повороте попросту не заметил менее габаритную машину. В итоге Toyota Premio лишилась бампера. Также в машине оказались замяты обе двери и переднее крыло.

Слон и моська. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Теперь водителю «Урала» головная боль обеспечена в суде,– сочувствуют пользователи популярного автомобильного сообщества Приморья.

Естественно, что на узком участке трассы в считанные минуты образовался затор. Машины смогли покинуть место ДТП после оформления.

«Урал» не заметил машину при повороте. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU