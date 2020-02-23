2020-02-23T10:20:02+03:00
Общество

Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»

Силач Иван Савкин протащил машину на расстояние 10 метров
Кристина ГРИН
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В мае этого года богатырь планирует отбуксировать большой теплоход морского пароходства.В мае этого года богатырь планирует отбуксировать большой теплоход морского пароходства.Фото: Предоставлено героем публикации
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23 февраля на Центральной площади Владивостока известный в Приморье силач Иван Савкин в очередной раз бросил вызов технике. На этот раз противником богатыря стал «Урал», масса которого 8 тонн. В итоге в рамках уже традиционного показательного выступления рекордсмен Иван взял на буксир машину с первой попытки.

Событие произошло на глазах у жителей и гостей дальневосточной столицы. Горожане активно поддерживали силача и верили, что в этом бою победит богатырь. Так и вышло, технике пришлось признать поражение, потому что Иван «с первого дубля» отбуксировал «Урал» на расстояние 10 метров. Зрители были в восторге от такого зрелища.

Сам Иван своему поступку не придает особого значения, ведь впереди его ждет особое мероприятие. «Урал» - это так – легкая тренировка. В мае этого года богатырь планирует отбуксировать большой теплоход морского пароходства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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