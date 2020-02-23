Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:48:04+03:00

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Две Аллы 14 и 16 лет пропали по дороги из школы в поселке Красный Яр 20 февраля. Подруги ушли из образовательного учреждения в разгар рабочего дня, и с тех пор об их местоположении ничего не было известно. Родные забили тревогу и обратились в полицию. На помощь поспешили и волонтеры Примпоиска.

Поиски девочек проходили больше двух суток. Все эти дни никто не мог достоверно сказать, где находятся подростки. Пользователи сети запаниковали. В голову приходили самые страшные мысли.

К счастью, все обошлось. Сегодня, 23 февраля, волонтеры сообщили о том, что поиски пропавших девочек прекращены. Они живы и здоровы. Местные жители, увидевшие подружек, позвонили в полицию и рассказали об их местоположении.

ИСТОЧНИК KP.RU