2020-02-24T04:46:55+03:00
Общество

Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения

Мужчина выскочил на встречную полосу движения
Поделиться:
Виновник аварии выехал на встречную полосу движения. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.Виновник аварии выехал на встречную полосу движения. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в Артеме. Здесь лихой водитель стал виновником лобового столкновения. Мужчины выехал на полосу встречного движения, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 4 по улице Фрунзе в городе Артеме. 35-летний водитель Nissan Sunny «выскочил» на «встречку», где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения обе автомашины получили серьезные повреждения. Только по счастливой случайности никто из людей, находящихся в авто, не пострадал.

В отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАПР РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).Приехавшие на место происшествия стражи правопорядка предложили виновнику аварии пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался.

В результате аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

В результате аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд