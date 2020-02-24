Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения

24 Февр. 2020 2020-02-24T04:46:55+03:00

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Серьезная авария произошла в Артеме. Здесь лихой водитель стал виновником лобового столкновения. Мужчины выехал на полосу встречного движения, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 4 по улице Фрунзе в городе Артеме. 35-летний водитель Nissan Sunny «выскочил» на «встречку», где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения обе автомашины получили серьезные повреждения. Только по счастливой случайности никто из людей, находящихся в авто, не пострадал.

В отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАПР РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).Приехавшие на место происшествия стражи правопорядка предложили виновнику аварии пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался.

В результате аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

ИСТОЧНИК KP.RU