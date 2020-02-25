Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:28:56+03:00

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Приморские полицейские нашли старенький Sprinter, на котором решил покататься 27-летний житель села Сальское. Угонщик, не придумал ничего умнее, как завладеть чужой машиной, чтобы передвигаться с комфортном. При этом молодого мужчину даже не смутила непогашенная судимость, из-за которой он и так был под административным надзором.

Toyota пропала прямо от подъезда дома, в котором проживал владелец авто. Причастного к угону мужчину полицейским удалось найти в Дальнереченске. В участке любитель чужого имущества сознался в содеянном. Необдуманный поступок может обернуться для приморца 5 годами тюрьмы.

Сейчас полицейские проверяют не причастен ли подозреваемый к похожим преступлениям. По сообщению пресс-службы МО МВД России «Дальнереченский», угонщик уже находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU