За ДТП ответишь: приморец врезался в иномарку и за ним устроили вооруженную погоню

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:30:13+03:00

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18-летний житель Уссурийска попал в незначительное ДТП: случайно врезался в Toyota Prius темного цвета. Хотел уладить ситуацию мирно, составив, как положено, протокол. Вот только сидевшие в машине мужчины решили иначе и открыли по его автомобилю стрельбу. Шокированный произошедшем парень выдавил педаль газа и попытался скрыться с места происшествия, но нападавшие устроили за ним погоню.

На одной из дорог села Михайловка молодого человека подрезали, и он, не справившись я с управлением, съехал в кювет. Открывшие стрельбу преследователи скрылись на своем автомобиле, а получивший ушибы и ссадины водитель легковушки вызвал полицию. Он не запомнил номер машины нападавших, но как мог описал внешность хулиганов.

Стражи порядка опросили звонившего и приступили к поискам вооруженных злоумышленников. Личности находившихся в автомобиле Toyota Prius граждан устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU