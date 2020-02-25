За ДТП ответишь: приморец врезался в иномарку и за ним устроили вооруженную погоню
18-летний житель Уссурийска попал в незначительное ДТП: случайно врезался в Toyota Prius темного цвета. Хотел уладить ситуацию мирно, составив, как положено, протокол. Вот только сидевшие в машине мужчины решили иначе и открыли по его автомобилю стрельбу. Шокированный произошедшем парень выдавил педаль газа и попытался скрыться с места происшествия, но нападавшие устроили за ним погоню.
На одной из дорог села Михайловка молодого человека подрезали, и он, не справившись я с управлением, съехал в кювет. Открывшие стрельбу преследователи скрылись на своем автомобиле, а получивший ушибы и ссадины водитель легковушки вызвал полицию. Он не запомнил номер машины нападавших, но как мог описал внешность хулиганов.
Стражи порядка опросили звонившего и приступили к поискам вооруженных злоумышленников. Личности находившихся в автомобиле Toyota Prius граждан устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU