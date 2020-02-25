Застолье жителей Приморья в приемном покое больницы в День защитника Отечества закончилось убийством

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:38:45+03:00

Теперь виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Случилось все в приемном покое КГБУЗ «Пластунская районная больница» вечером 23 февраля. Там, на третьем этаже учреждения пациенты решили организовать скромное застолье. Горячительное вскоре дало о себе знать, и между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В итоге 40-летний мужчина схватил нож и ударил им обидчика в шею. От полученной травмы 31-летний житель Приморья скончался.

По статье «Убийство» следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. А пока оперативники продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU