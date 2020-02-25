Приморцу проткнула живот собственная жена

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:44:31+03:00

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Мужчине в Спасске-Дальнем глубоко проткнули живот. Чем именно, не уточнили, но раненным его доставили в больницу, где спустя несколько дней он скончался. Следователи подозревают, что преступление могла совершить супруга потерпевшего, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Случай произошел 21 декабря прошлого года, именно тогда в медучреждение села Спасское поступил 59-летний мужчина. Как описали эксперты, у него было «проникающее ранение в области живота».По данному факту уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - поделились представители Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU