Выбраны компании для капитального ремонта дорог во Владивостоке

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:56:49+03:00

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Пять улиц Владивостока ждет капитальный ремонт по нацпроекту «БКАД» в этом году с апреля по август. Чтобы строители не затягивали сроки, выбрать подрядчиков в этом году решили пораньше.

Аукционы уже состоялись. В итоге ремонтом Крыгина от дома № 12 до дома №111 займется «Инвестстройторг». Сабанеева от пересечения с Луговой улицей до дома №22 досталась «Бетон-Сервис». Каплунова (от Спиридонова до Невельского) будет ремонтировать компания «Ростон». Ремонт улицы Монтажной (от дома № 54 а до дома № 98 по ул. Борисенко) проведет компания «ПромстройДВ». А участок улицы Успенского от дома №70 до дома № 100 - «Объединенная строительная компания-1».

Жителям Успенского вдвойне повезло. Участок ремонта продлили до выезда на федеральную трассу. Что не вошло в «БКАД», починят в рамках региональных и муниципальных программ.

Кстати, в этом году мэрия ужесточила требования к подрядчикам по ремонту дорог, а именно – устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а недобросовестных планируют отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU