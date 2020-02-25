Спасатели во Владивостоке вынесли из огня троих человек, один скончался
Приморские спасатели 25 февраля вынесли из горящего дома во Владивостоке троих человек. Одному из них, мужчине, медики сразу же констатировали смерть. ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Добровольского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании на пульт спасательной службы отправили в 15.58. Первые расчеты пожарных прибыли на место спустя 8 минут.
- В ходе разведки газодымозащитная служба установила, что горит комната в одной из квартир, расположенных на четвёртом этаже дома. Из охваченного дымом и пламенем помещения огнеборцы вынесли трёх человек: двух мужчин и женщину, которые впоследствии были переданы врачам скорой медицинской помощи.
Полностью побороть огонь пожарным удалось примерно через полчаса. С пламенем боролись 18 человек личного состава и пять единиц техники. По данным МЧС, выгорело около 20 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU