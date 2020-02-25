Спасатели во Владивостоке вынесли из огня троих человек, один скончался

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:00:29+03:00

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Приморские спасатели 25 февраля вынесли из горящего дома во Владивостоке троих человек. Одному из них, мужчине, медики сразу же констатировали смерть. ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Добровольского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании на пульт спасательной службы отправили в 15.58. Первые расчеты пожарных прибыли на место спустя 8 минут.

- В ходе разведки газодымозащитная служба установила, что горит комната в одной из квартир, расположенных на четвёртом этаже дома. Из охваченного дымом и пламенем помещения огнеборцы вынесли трёх человек: двух мужчин и женщину, которые впоследствии были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Полностью побороть огонь пожарным удалось примерно через полчаса. С пламенем боролись 18 человек личного состава и пять единиц техники. По данным МЧС, выгорело около 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU