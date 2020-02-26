Во Владивостоке пожилой пешеход попал в реанимацию из-за собственной беспечности

26 Февр. 2020 2020-02-26T02:13:36+03:00

Пенсионер попал под колеса авто в центре города. Пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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91-летний мужчина попал под колеса авто в центре Владивостока. Возрастной пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, за что и поплатился. Дедушка с различными травмами попал в реанимационное отделение местной больницы.

Водитель Toyota Carina ехал со стороны площади в направлении Октябрьской, когда перед его машиной появился пенсионер. 46-летний водитель, по всей вероятности, не заметил человека, который вышел из-за потока машин. Пенсионер пересекал дорогу буквально посередине – между регулируемым и подземным переходами.

Пожилой человек получил различные травмы и попал в реанимацию. По сообщению пресс – службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, водитель был трезвый. Автомобилист раньше не привлекался за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU