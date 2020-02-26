Гололедица и местами снег – синоптики рассказали о погоде в Приморье

26 Февр. 2020 2020-02-26T02:22:08+03:00

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В среду,26 февраля, на погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. В северных и северо-восточных районах края возможен небольшой снег. Синоптики обещают температуру воздуха -6...+3°C, ветер северный умеренный. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Во Владивостоке сегодня довольно комфортная погода, осадков не ожидается. Как сообщает портал «Примпогода», утром в городе -6...-8°C, а во второй половине дня 0...-2°С. Автомобилистам стоит проявить осторожность – на дорогах местами гололедица.

Без осадков в среду и в Уссурийске. На дорогах также гололедица. При северном, умеренном ветре, температура воздуха с утра -14...-16°C. После обеда потеплеет до -1...-3°C.

Местами гололед и без осадков в приморской Находке. В городе ожидается переменная облачность, ветер северный, умеренный. С утра -4...-6°C, днем 0...+2°C.

Очередной снегопад возможен в Приморье уже в пятницу. По прогнозам синоптиков, осадки могут идти несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU