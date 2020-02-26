2020-02-26T02:22:08+03:00
Общество

Гололедица и местами снег – синоптики рассказали о погоде в Приморье

26 февраля воздух в некоторых районах края прогреется до +3°C
Милана СОКОЛ
Поделиться:
На дорогах местами гололедица и снежный накатНа дорогах местами гололедица и снежный накатФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

В среду,26 февраля, на погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. В северных и северо-восточных районах края возможен небольшой снег. Синоптики обещают температуру воздуха -6...+3°C, ветер северный умеренный. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Во Владивостоке сегодня довольно комфортная погода, осадков не ожидается. Как сообщает портал «Примпогода», утром в городе -6...-8°C, а во второй половине дня 0...-2°С. Автомобилистам стоит проявить осторожность – на дорогах местами гололедица.

Без осадков в среду и в Уссурийске. На дорогах также гололедица. При северном, умеренном ветре, температура воздуха с утра -14...-16°C. После обеда потеплеет до -1...-3°C.

Местами гололед и без осадков в приморской Находке. В городе ожидается переменная облачность, ветер северный, умеренный. С утра -4...-6°C, днем 0...+2°C.

Очередной снегопад возможен в Приморье уже в пятницу. По прогнозам синоптиков, осадки могут идти несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа
Дефицит бюджета Приморья вырос до 20 миллиардов рублей
Из-за угрозы взрыва бомбы из школ и гимназий Владивостока эвакуируют детей
Сотрудники ФСБ планируют предотвратить «террористический акт» у «Калины Молл» во Владивостоке
Слишком дорогая шутка: пьяный парень из Владивостока забавы ради «заминировал» кафе
Девушка из Владивостока получила в подарок от галантного мужчины переломы ключицы и ребер
Хорошо стоим: Владивосток сковали утренние заторы
Гололедица и местами снег – синоптики рассказали о погоде в Приморье
Стаи бродячих собак пугают жителей нового микрорайона Владивостока
Во Владивостоке пожилой пешеход попал в реанимацию из-за собственной беспечности
Спасатели во Владивостоке вынесли из огня троих человек, один скончался
Выбраны компании для капитального ремонта дорог во Владивостоке
Приморцу проткнула живот собственная жена
Застолье жителей Приморья в приемном покое больницы в День защитника Отечества закончилось убийством
За ДТП ответишь: приморец врезался в иномарку и за ним устроили вооруженную погоню
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед