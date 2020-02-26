Хорошо стоим: Владивосток сковали утренние заторы
Транспортные заторы, которые в последнее время стали привычными, вновь сковали утренний Владивосток. Сложная дорожная обстановка наблюдается в трех районах города – Фрунзенском, Первореченском и Советском.
Как сообщают читатели «КП», серьезный транспортный затор с Чуркина в центр, начинается с Олега Кошевого. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке до середины Золотого моста. С моста также затруднен съезд на Всеволода Сибирцева, далее замедленно движение с Пушкинской на Светланскую.
Масштабная пробка со всех сторон сковала движение на верхней станции фуникулера. Подъезд затруднен со стороны проспекта Красоты и при подъеме с Гоголя. Транспортный затор тянется до Суханова.
Мощные пробки наблюдаются на Котельникова и кольце3-ей Рабочей. Движение осложнено на Народный проспект и в сторону Гоголя. Пробка по проспекту Красного Знамени продолжается до «Инструментального завода»
Замедлено движется транспорт на Луговой, Спиридонова и Стрелочной. Масштабный транспортный затор на проспекте 100-летия Владивостока. Пробка в сторону города начинается с Магнитогорской и ослабевает лишь на «Моргородке». В обратном направлении транспорт замедленно движется с «Фирсова» до Второй Речки.
ИСТОЧНИК KP.RU