2020-02-26T02:28:25+03:00
Общество

Хорошо стоим: Владивосток сковали утренние заторы

Масштабная пробка с Чуркина в центр и с Магнитогорской до «Моргородка»
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Автомобилисты вынуждены простаивать в пробкахАвтомобилисты вынуждены простаивать в пробкахФото: Милана СОКОЛ
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Транспортные заторы, которые в последнее время стали привычными, вновь сковали утренний Владивосток. Сложная дорожная обстановка наблюдается в трех районах города – Фрунзенском, Первореченском и Советском.

Как сообщают читатели «КП», серьезный транспортный затор с Чуркина в центр, начинается с Олега Кошевого. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке до середины Золотого моста. С моста также затруднен съезд на Всеволода Сибирцева, далее замедленно движение с Пушкинской на Светланскую.

Масштабная пробка со всех сторон сковала движение на верхней станции фуникулера. Подъезд затруднен со стороны проспекта Красоты и при подъеме с Гоголя. Транспортный затор тянется до Суханова.

Мощные пробки наблюдаются на Котельникова и кольце3-ей Рабочей. Движение осложнено на Народный проспект и в сторону Гоголя. Пробка по проспекту Красного Знамени продолжается до «Инструментального завода»

Замедлено движется транспорт на Луговой, Спиридонова и Стрелочной. Масштабный транспортный затор на проспекте 100-летия Владивостока. Пробка в сторону города начинается с Магнитогорской и ослабевает лишь на «Моргородке». В обратном направлении транспорт замедленно движется с «Фирсова» до Второй Речки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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