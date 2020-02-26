2020-02-26T03:25:26+03:00
Общество

Девушка из Владивостока получила в подарок от галантного мужчины переломы ключицы и ребер

Житель соседнего региона был в момент конфликта в состоянии алкогольного опьянения
Кристина ГРИН
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Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Случилось все во Владивостоке еще весной 2019 года в квартире девушки. К ней в гости пришел знакомый – житель Сахалинской области. Его поведение было далеким от джентльменского. Причиной тому были горячительное и внезапно возникшая личная неприязнь к хозяйке. Справиться с неприятными чувствами мужчина не смог. В итоге сломал даме ключицы и три ребра. Разумеется, дальневосточница обратилась в полицию с заявлением.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Материалы вскоре передали в суд для рассмотрения по существу.

- Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал в полном объеме.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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