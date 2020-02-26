2020-02-26T04:19:09+03:00
Общество

Слишком дорогая шутка: пьяный парень из Владивостока забавы ради «заминировал» кафе

Ложный донос стоил дальневосточнику судимости
Кристина ГРИН
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Парню также пришлось оплатить вызов спецслужб.Парню также пришлось оплатить вызов спецслужб.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Случилось все в августе прошлого года. Тогда Никита (имя изменено – прим.ред.) ночью отдыхал в кафе на Спортивной набережной. В заведении парень беседовал с друзьями и распивал горячительное. В какой-то момент ему в голову пришла «гениальная» идея. Никита подумал: «а почему бы не заминировать соседнее кафе?». Сил погасить в себе это желание он не нашел. В итоге позвонил в полицию и сказал о том, что в здании находится бомба. Шалость удалась.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Очевидно, что по указанному адресу никакого взрывного устройства не оказалось, Никита же просто юморист и решил, что шутка будет очень смешной.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры». Позже материалы были переданы во Фрунзенский районный суд.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве отмечают, что Никита также оплатил расходы, потраченные спецслужбами на ложный вызов. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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