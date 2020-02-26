Из-за угрозы взрыва бомбы из школ и гимназий Владивостока эвакуируют детей

26 Февр. 2020 2020-02-26T04:45:28+03:00

Известно о том, что анонимные сообщения поступили в 12 образовательных учреждений

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Очередная волна лжеминирования катится по Дальнему Востоку. Началось все с соседнего Хабаровского края, где уже из местных школ эвакуируют детей и педагогический состав. Оказалось, что на одном регионе «террористы» не остановились. Дальше по списку – Владивосток. Удар также пришелся на средние образовательные учреждения.

- К этому часу сообщения о «минировании» получили школы №№ 2, 6, 15, 56, 57, 59, 68, 70, 74, 76, а также две гимназии Владивостока № 1 и № 2. На месте работают оперативные службы. Персонал и ученики из зданий эвакуированы, - отмечают в пресс-службе администрации дальневосточной столицы. - Идут проверки. По мере поступления информации будем сообщать.

По вызовы были подняты едва ли не все силовые ведомства. Оперативники проверяют все учреждения на предмет опасных и взрывчатых устройства. Пока о результатах поисковой операции сотрудники не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU