Сотрудники ФСБ планируют предотвратить «террористический акт» у «Калины Молл» во Владивостоке

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:38:29+03:00

По легенде они должны предотвратить деятельность группировки, которая планирует взорвать объект массового пребывания людей. Фото: dps_vl.

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Власти сообщают о том, что в среду, 26 февраля, у «Калины Молл» проходят антитеррористические учения. Мероприятие связано с совершенствованием мер защищенности дальневосточной столицы от террористических преступлений. Сотрудники ведомств оперативно отрабатывают практические занятия. По легенде они должны предотвратить деятельность группировки, которая планирует взорвать объект массового пребывания людей.

- Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств Оперативного штаба из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края, а также применение законных полномочий в необходимом объеме, в том числе возможно введение временных правовых ограничений, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Силовики просят жителей и гостей дальневосточной столицы не паниковать и отнестись к мероприятию с пониманием. Вместе с тем, горожанам необходимо заранее запланировать день с учетом проводящихся учений.

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ИСТОЧНИК KP.RU