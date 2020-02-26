2020-02-26T05:38:29+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ планируют предотвратить «террористический акт» у «Калины Молл» во Владивостоке

В дальневосточной столице проводятся учения
Кристина ГРИН
Поделиться:
По легенде они должны предотвратить деятельность группировки, которая планирует взорвать объект массового пребывания людей. Фото: dps_vl.По легенде они должны предотвратить деятельность группировки, которая планирует взорвать объект массового пребывания людей. Фото: dps_vl.
Изменить размер текста:

Власти сообщают о том, что в среду, 26 февраля, у «Калины Молл» проходят антитеррористические учения. Мероприятие связано с совершенствованием мер защищенности дальневосточной столицы от террористических преступлений. Сотрудники ведомств оперативно отрабатывают практические занятия. По легенде они должны предотвратить деятельность группировки, которая планирует взорвать объект массового пребывания людей.

- Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств Оперативного штаба из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края, а также применение законных полномочий в необходимом объеме, в том числе возможно введение временных правовых ограничений, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Силовики просят жителей и гостей дальневосточной столицы не паниковать и отнестись к мероприятию с пониманием. Вместе с тем, горожанам необходимо заранее запланировать день с учетом проводящихся учений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В бронежилетах и с автоматами: силовики возле «Калина Молл» напугали жителей Владивостока

Вооруженные мужчины развернули спецоперацию рядом с торговым центром (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа
Дефицит бюджета Приморья вырос до 20 миллиардов рублей
Из-за угрозы взрыва бомбы из школ и гимназий Владивостока эвакуируют детей
Сотрудники ФСБ планируют предотвратить «террористический акт» у «Калины Молл» во Владивостоке
Слишком дорогая шутка: пьяный парень из Владивостока забавы ради «заминировал» кафе
Девушка из Владивостока получила в подарок от галантного мужчины переломы ключицы и ребер
Хорошо стоим: Владивосток сковали утренние заторы
Гололедица и местами снег – синоптики рассказали о погоде в Приморье
Стаи бродячих собак пугают жителей нового микрорайона Владивостока
Во Владивостоке пожилой пешеход попал в реанимацию из-за собственной беспечности
Спасатели во Владивостоке вынесли из огня троих человек, один скончался
Выбраны компании для капитального ремонта дорог во Владивостоке
Приморцу проткнула живот собственная жена
Застолье жителей Приморья в приемном покое больницы в День защитника Отечества закончилось убийством
За ДТП ответишь: приморец врезался в иномарку и за ним устроили вооруженную погоню
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед