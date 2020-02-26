Дефицит бюджета Приморья вырос до 20 миллиардов рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:18:43+03:00

Корректировки связаны с тем, что в крае увеличилась как доходная, так и расходная части. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Изменения были озвучены на первой корректировке краевого бюджета в 2020 году

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26 февраля депутаты Законодательного собрания провели заседание, посвященное внесению изменений в краевой бюджет на 2021 и 2022 годы. Кстати, это первая корректировка регионального бюджета в этом году. Нововведения народным избранникам представила Вера Щербина, вице-губернатор Приморского края. Согласно ее данным, основные параметры краевого бюджета на текущий и два последующих года составят: по доходам - 137,6 миллиарда рублей, по расходам - 157, 3 миллиарда рублей. Вместе с тем, дефицит бюджета дошел до отметки 19, 7 миллиарда рублей.

По словам председателя регионального правительства, корректировки связаны с тем, что в крае увеличилась как доходная, так и расходная части. Важно отметить, что никаких заимствований средств для погашения дефицита не планируется.

На что же пойдет бюджет края? Львиная доля затрат достанется сектору здравоохранения – 5 миллиардов рублей. Деньги пойдут не только на закупку современного оборудования, но и на преображение внешнего облика больниц. Увеличилась расходная часть и на ремонт школ и детских садов Приморья. Дополнительно в бюджет на развитие спорта и культуры поступят 520 миллионов рублей. Дорожный фонд станет больше на 1,5 миллиарда рублей. межбюджетные трансферты увеличится на 4, 5 миллиарда рублей.

- Изменения коснулись 17 из 20 государственных программ Приморского края, - подчеркнул Галуст Ахоян, комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. - За счет краевых средств в законопроекте наиболее значительный объем увеличения представлен по госпрограммам «Развитие здравоохранения» – на 5 миллиардов 226 миллионов рублей, «Развитие образования» – на 642 миллиона рублей и «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» – на 4 миллиарда 484 миллиона рублей.

Как отмечают в пресс-службе Законодательного собрания Приморья, отдельные нормативные акты еще нужно доработать органам исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU