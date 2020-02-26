Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье
Сбербанк подал в суд на Сергея Богдана, учредителя ритейл-компании «Три кота», которая признана банкротом. В заявлении указано о взыскании с бывшего председателя правления банк «Приморье» 295,11 миллиона рублей. Документ уже поступил в Арбитражный суд Приморского края. Несмотря на то, что на сайте еще не размещено сообщение о намеченных тяжбах, сведения оказались правдивыми.
Информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» консультант по связям с общественностью суда Инга Солодовник.
Напомним, что «Три кота» признали банкротом в феврале 2019 года в московском арбитражном суде. Причиной тому стала крупная задолженность компании. Вероятно, история продлится долгое время, ведь сумма иска довольно внушительная.
ИСТОЧНИК KP.RU