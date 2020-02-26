Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:53:46+03:00

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Сбербанк подал в суд на Сергея Богдана, учредителя ритейл-компании «Три кота», которая признана банкротом. В заявлении указано о взыскании с бывшего председателя правления банк «Приморье» 295,11 миллиона рублей. Документ уже поступил в Арбитражный суд Приморского края. Несмотря на то, что на сайте еще не размещено сообщение о намеченных тяжбах, сведения оказались правдивыми.

Информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» консультант по связям с общественностью суда Инга Солодовник.

Напомним, что «Три кота» признали банкротом в феврале 2019 года в московском арбитражном суде. Причиной тому стала крупная задолженность компании. Вероятно, история продлится долгое время, ведь сумма иска довольно внушительная.

ИСТОЧНИК KP.RU