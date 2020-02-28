Циклон накроет Приморье уже сегодня

28 Февр. 2020 2020-02-28T00:55:39+03:00

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Очередной циклон сегодня, 28 февраля, ударит по Приморью. Местами в крае пойдет снег. Температура воздуха ожидается -5...+4 градуса, сообщает портал "Примпогода". Южный ветер преимущественно будет умеренным. Также вместе с вихрем в край зайдет теплая воздушная масса.

Во Владивостоке сегодня облачно, ближе к вечеру с вероятность 70% пойдет небольшой снег. Ветер берет направление с юга и юго-востока по скорости - от умеренного до сильного. Температура воздуха -1...+1 градус.

В Уссурийске на небе стоит переменная облачность. Как и в приморской столице, вечером возможен небольшой снегопад. Южный ветер в течение дня не превысит планку "умеренный". Температура воздуха +1...+3 градуса, в утренние часы -14...-16 градусов.

В Находке переменная облачность, вечером могут выпасть незначительные осадки в виде снега. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха +1...+3 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU