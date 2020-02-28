2020-02-28T06:17:12+03:00
Происшествия

Девочку, лишившуюся ног под поездом, доставят во Владивосток на вертолете

Медики приняли решение о срочной транспортировке покалеченного ребенка
Милана СОКОЛ
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Ребенка транспортируют на вертолете во ВладивостокРебенка транспортируют на вертолете во ВладивостокФото: Милана СОКОЛ
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Жизнь девочки из Партизанска разделилась на до и после, из-за травмы, полученной на железной дороге. 10-летняя Ксюша 26 февраля лишилась обеих ступней. За благополучное будущее девочки сейчас борются приморские врачи. Медики приняли решение о срочной транспортировке пострадавшей во Владивосток.

Трагедия с маленькой жительницей Партизанска случилась, когда девочка возвращалась из школы, расположенной недалеко от вокзала. Что именно ученица делала на железнодорожных путях, выясняют специалисты Дальневосточного следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Но возвращение домой закончилось настоящей трагедией. После встречи с грузовым поездом, машинист которого не заметил ребенка, Ксюша лишилась обеих ступней.

Девочка два дня провела в реанимации «Партизанской городской больницы №1», ей провели операцию. Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», сейчас ребенка везут на скорой помощи на вертолетную площадку в селе Владимиро-Александровское. Школьницу в ближайшее время транспортируют в медицинское учреждение во Владивостоке.

Как уверяют жители Партизанска, Ксюшу воспитывает тетя и именно на нее ляжет вся забота о покалеченном ребенке. Отец девочки живет на соседней станции «Красноармейский», но с дочкой особо не общается. Мама малышки умерла 3 года назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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