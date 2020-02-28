В снегопад легковушка во Владивостоке протаранила снегоуборочную технику
Более 120 единиц снегоуборочной техники вышли на борьбу со стихией вечером 28 февраля на улицы Владивостока, но одну уже успела вывезти из строя обидная авария. Муниципальный КамАЗ с отвалом столкнулся на улице Адмирала Юмашева с легковушкой.
К счастью, никто серьезно не пострадал. На место ДТП выехал наряд ГИБДД, снегоуборочная техника была надолго выведена из строя.
ДТП произошло на улице Адмирала ЮмашеваФото: Сергей БАЛАНОВ
Тем временем трактора-щетки, машины с реагентами, малая коммунальная техника будут работать на городских улицах всю ночь. Снег сметают к бордюрам, дороги обрабатывают противогололедными реагентами. Движение ограничено на трассе Седанка-Патрокл и на улице Капитана Шефнера.
По сообщениям синоптиков, осадки будут продолжаться ориентировочно до обеда субботы, 29 февраля. Высота снежного покрова может составить до 6 см, температура воздуха - от -1 до +1 градусов. На дорогах города ожидается гололедица, местами снежный накат.
Сотрудники ГИБДД помогли оформить происшествиеФото: Сергей БАЛАНОВ
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.
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ИСТОЧНИК KP.RU