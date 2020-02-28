В снегопад легковушка во Владивостоке протаранила снегоуборочную технику

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:19:32+03:00

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Более 120 единиц снегоуборочной техники вышли на борьбу со стихией вечером 28 февраля на улицы Владивостока, но одну уже успела вывезти из строя обидная авария. Муниципальный КамАЗ с отвалом столкнулся на улице Адмирала Юмашева с легковушкой.

К счастью, никто серьезно не пострадал. На место ДТП выехал наряд ГИБДД, снегоуборочная техника была надолго выведена из строя.

ДТП произошло на улице Адмирала ЮмашеваФото: Сергей БАЛАНОВ

Тем временем трактора-щетки, машины с реагентами, малая коммунальная техника будут работать на городских улицах всю ночь. Снег сметают к бордюрам, дороги обрабатывают противогололедными реагентами. Движение ограничено на трассе Седанка-Патрокл и на улице Капитана Шефнера.

По сообщениям синоптиков, осадки будут продолжаться ориентировочно до обеда субботы, 29 февраля. Высота снежного покрова может составить до 6 см, температура воздуха - от -1 до +1 градусов. На дорогах города ожидается гололедица, местами снежный накат.

Сотрудники ГИБДД помогли оформить происшествиеФото: Сергей БАЛАНОВ

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

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ИСТОЧНИК KP.RU