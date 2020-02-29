Массовое ДТП перекрыло аэропортовскую трассу под Артемом
Массовая авария перекрыла часть аэропортовской трассы по направлению от Артема в сторону Примринга. Судя по кадрам очевидцев, на этом участке трассы произошло сразу два ДТП.
Сотрудники полиции уже на месте, помогают в оформлении.
Перекрытая трасса под аэропортом и огромная пробка.
Тем временем, автолюбители жалуются, что утром аэропортовская трасса была некачественно почищена в обе стороны.
- Дорога ад, в 8:30 ехали с аэропорта, перед нами маршрутный автобус в леера ушел на первом повороте во Владивосток, чуть было нас не зацепил, успели увернуться. Дорога была вообще не чищеная, а каток, - пишет Екатерина.
Утреннее ДТП. Источник: dps_vl
Трасса в сторону Владивостока оказалась блокированной. Источник: dps_vl
Напомним, снегопад обрушился на Владивосток вечером в пятницу, 28 февраля. Сегодня синоптики обещают теплую погоду и ручьи на дорогах, но уже воскресенье может прийти новый циклон.
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ИСТОЧНИК KP.RU