Массовое ДТП перекрыло аэропортовскую трассу под Артемом

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:18:17+03:00

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Массовая авария перекрыла часть аэропортовской трассы по направлению от Артема в сторону Примринга. Судя по кадрам очевидцев, на этом участке трассы произошло сразу два ДТП.

Сотрудники полиции уже на месте, помогают в оформлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763674" frameborder="0"></iframe> Перекрытая трасса под аэропортом и огромная пробка.

Тем временем, автолюбители жалуются, что утром аэропортовская трасса была некачественно почищена в обе стороны.

- Дорога ад, в 8:30 ехали с аэропорта, перед нами маршрутный автобус в леера ушел на первом повороте во Владивосток, чуть было нас не зацепил, успели увернуться. Дорога была вообще не чищеная, а каток, - пишет Екатерина.

Утреннее ДТП. Источник: dps_vl

Трасса в сторону Владивостока оказалась блокированной. Источник: dps_vl

Напомним, снегопад обрушился на Владивосток вечером в пятницу, 28 февраля. Сегодня синоптики обещают теплую погоду и ручьи на дорогах, но уже воскресенье может прийти новый циклон.

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ИСТОЧНИК KP.RU