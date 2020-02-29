В Приморье фуры вылетают с трасс

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:57:06+03:00

Снегопад закончился, но дороги местами все еще скользские

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Сразу несколько ДТП произошло в Приморье во время снекопада с участием большегрузов. На шаморовской трассе фуру занесло так сильно, что она вылетела в лес на несколько десятков метров.

Еще одно ДТП было замечено на трассе Артем - Находка. Судя по видео, тягач остался на дороге, но прицеп скатился в кювет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763676" frameborder="0"></iframe> ДТП с фурой со стороны Находки.

Напомним, снегопад обрушился на Владивосток вечером в пятницу, 28 февраля. Сегодня синоптики обещают теплую погоду и ручьи на дорогах, но уже воскресенье может прийти новый циклон.

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ИСТОЧНИК KP.RU