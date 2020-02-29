В Приморье фуры вылетают с трасс
Сразу несколько ДТП произошло в Приморье во время снекопада с участием большегрузов. На шаморовской трассе фуру занесло так сильно, что она вылетела в лес на несколько десятков метров.
Еще одно ДТП было замечено на трассе Артем - Находка. Судя по видео, тягач остался на дороге, но прицеп скатился в кювет.
ДТП с фурой со стороны Находки.
Напомним, снегопад обрушился на Владивосток вечером в пятницу, 28 февраля. Сегодня синоптики обещают теплую погоду и ручьи на дорогах, но уже воскресенье может прийти новый циклон.
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ИСТОЧНИК KP.RU