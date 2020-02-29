Порно-ролик на здании администрации во время Масленицы неизвестные разместили через удаленный доступ

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:33:51+03:00

Масленицу в Михайловке едва не сорвали неизвестные, включившие на экране порно

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Чиновники администрации Михайловского района прокомментировали инцедент во время празднования Масленицы. Сегодня в Михайловке во время Масленичных гуляний на центральной площади по большому экрану крутили гей-порно. Чиновники считают, что неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик.

- Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. А администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет, - сообщила «КП» Анна Рябенко, начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту. Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона, говорится в официальном сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763703" frameborder="0"></iframe> В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

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ИСТОЧНИК KP.RU