Порно-ролик на здании администрации во время Масленицы неизвестные разместили через удаленный доступ
Чиновники администрации Михайловского района прокомментировали инцедент во время празднования Масленицы. Сегодня в Михайловке во время Масленичных гуляний на центральной площади по большому экрану крутили гей-порно. Чиновники считают, что неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик.
- Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. А администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет, - сообщила «КП» Анна Рябенко, начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района.
Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту. Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона, говорится в официальном сообщении.
В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.
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ИСТОЧНИК KP.RU