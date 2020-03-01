В первый день весны в Приморье выпадет снег
Из-за фронтальных разделов циклона в Приморье 1 марта местами выпадет снег. Сила и количество осадков будут незначительными. Температура воздуха -2...+3 градуса. Северный ветер на большей части территории в течение дня будет находиться в пределах от слабого до умеренного, сообщает портал "Примпогода".
Во Владивостоке на небе переменная облачность, к вечеру с 60% вероятность выпадет слабый снег. Уже сейчас на дорогах снежный накат. Умеренный ветер берет направление с севера, но во второй половине дня усилится и будет дуть с юга и юго-востока. Температура воздуха -1...1 градус.
В Уссурийске, как и во Владивостоке переменная облачность, днем - преимущественно без осадков, а вот вечером, по данным синоптиков, выпадет небольшой снег (вероятность 80%). На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха 0...+2 градуса.
В Находке переменная облачность, вечером небольшой снег (вероятность 80%). Ветер северный, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха +1...+3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU