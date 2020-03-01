2020-03-01T06:32:46+03:00
Происшествия

На днях воткнул нож в шею собутыльника: правоохранители задержали 24-летнего парня из Приморья

Подозреваемому уже избрали меру пресечения
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье зарезали человекаВ Приморье зарезали человекаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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В селе Кневичи на прошлой неделе убили 31-летнего мужчину. На найденном теле судмедэксперты установили колото-резаную рану в области шеи. Подозреваемого в преступлении уже задержали, им оказался 24-летний собутыльник убитого, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Само преступление произошло в квартире дома по улице Авиационная с 25 на 26 февраля. Вот что рассказывают следователи:

"Мужчины распивали спиртные напитки. Возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял кухонный нож и нанёс им не менее двух ударов в область шеи потерпевшего. От полученных повреждений последний скончался".

СУ СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого уже допросили, а на месте преступления проверили показания. Судья определил парня в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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