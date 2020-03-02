Масштабная эвакуация авто на Масленицу возмутила жителей Владивостока

2 Март 2020 2020-03-02T04:22:10+03:00

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Празднование Масленицы оказалось омрачено для некоторых жителей Владивостока, которые провожали зиму в центре города. Пока автомобилисты поедали блины и соревновались в покорении масленичного столба, их авто эвакуировали на штрафстоянку. Конечно не все, а те, что стояли с нарушением. Но таких оказалось довольно много, ведь специальной парковки в центре даже на праздник не предусмотрено.

Целая вереница эвакуаторов в воскресенье днем появилась на Корабельной набережной. Ушлые работники под присмотром сотрудников ГИБДД проворно грузили машины, припаркованные вдоль обочины. С одной стороны все логично – автомобили действительно стояли с нарушениями, территория оборудована соответствующими знаками. С другой – чисто по-человечески автолюбителей жалко, многие приехали на площадь погулять с детьми, а праздник в итоге оказался испорчен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763917" frameborder="0"></iframe> В центре Владивостока массово эвакуировали машины.Видео: dps_vl125

Видео, опубликованные в популярных автомобильных группах Приморья, вызвали общественный резонанс.

– Штрафы нужно направить в мэрию. Празднование на центральной площади города было согласовано с городским начальством. Почему ответственные за это мероприятие люди не решили вопрос с парковкой? Почему руководство города не договорилось с руководством ГИБДД? Почему нельзя разрешить людям в праздничные дни парковать автомобили в тех местах, в которых это запрещено в рабочие дни, – комментирует местный житель.

С мнением мужчины согласились многие. Однако закон един для всех в независимости от праздничной даты. Проблема с парковками в центре Владивостока обсуждается уже много лет, но решить ее пока не удается ни одному мэру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763919" frameborder="0"></iframe> Авто приморцев увезли во время праздничных гуляний.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU