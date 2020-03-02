Владивосток встречает весну снегом и 7-балльными пробками

2 Март 2020 2020-03-02T04:23:20+03:00

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В первый рабочий день марта во Владивостоке образовались внушительные пробки. Утреннюю загруженность на дорогах усугубил снег, который начался еще ночью. Транспортная загруженность приморской столицы оценивается сервисом «Яндекс» в 7 баллов.

Масштабная пробка в направлении центра города наблюдается по всему проспекту 100-летия Владивостока. Жители вынуждены терять время в заторе от «Зари» до «Молодежной».

Транспортный коллапс образовался на Котельникова, Аллилуева, 3-ей Рабочей, Народном проспекте, а так же Некрасовской, проспекте Красного Знамени и Гоголя.

В очередной раз застыл в ожидании движения транспорт на Луговой, Сельской, Горной, Спиридонова и Спортивной.

Простаивает в направлении центра Олега Кошевого, Калинина и Золотой мост. Затор продолжается на Всеволода Сибирцева, фуникулере и Суханова.

По сообщениям автолюбителей, замедленно движется транспорт в сторону центра на Адмирала Горшкова и Русской.

Транспортный коллапс достиг 7 балловФото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU