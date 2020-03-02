В Приморье осудят женщину, выбросившую собаку с 5 этажа из-за ссоры с ее хозяином

2 Март 2020 2020-03-02T04:29:25+03:00

Расследование уголовного дела уже завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение по существу

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Напомним, что случилось все еще в декабре прошлого года во Владивостоке. Место происшествия – квартира, расположенная в доме по улице Кирова. Тогда 43-летняя женщина, буду разгоряченной из-за алкоголя, поругалась с хозяином квартиры. Она не смогла погасить в себе вспышку ярости и не придумала ничего лучше, чем отомстить обидчику через его собаку. Женщина схватила таксу и сбросила ее с балкона 5 этажа. К сожалению, в результате падения животное получило травмы, не совместимые с жизнью.

На вызов тогда прибыли сотрудники полиции. Однако дальневосточница не унималась и оказывала сопротивление. Притом, что сотруднику ведомства был причинен вред здоровью средней тяжести.

Позже по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU