2020-03-02T05:09:27+03:00
Происшествия

Новые жертвы снегопада: популярная трасса во Владивосток заблокирована из-за массовых ДТП

Людям приходится ехать по встречной полосе. Стоит заранее продумать пути объезда [видео]
Милана СОКОЛ
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Из-за аварий сковано движение в сторону Владивостока. Фото: print screen видеоИз-за аварий сковано движение в сторону Владивостока. Фото: print screen видео
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Масштабная пробка собралась на подъезде к Владивостоку со стороны Де-Фриза. Причиной транспортного коллапса на популярной трассе стал гололед, который образовался после снегопада. Произошло сразу несколько ДТП. Затор и аварии вынуждают многих автомобилистов ехать по встречной полосе. Участникам дорожного движения стоит заранее продумать пути объезда.

Транспортный коллапс на подъезде к Владивостоку.Видео: dpscontrol125rus

Как минимум три подряд аварии случились на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл утром, 2 марта. Массовые столкновения, в которых пострадали в общей сложности не меньше 9 авто, произошли перед низководным мостом при движении в город.

Причиной внушительной пробки стали массовые ДТП.Видео: dpscontrol125rus

По свидетельствам очевидцев, из-за выпавшего снега дорога превратилась в каток. Аварии буквально заблокировали проезд в город. Многие автомобилисты вынужденно разворачиваются и едут с включенной аварийкой по встречной полосе до развязки на Шмидтовку.

Автомобилисты едут по встречной полосе из-за перекрытой авариями дороги.Видео: dpskontrol_125rus

Тем, кто не хочет потерять драгоценное время в пробке, лучше миновать аварийный участок. Объехать можно по старой трассе через Артем. Кстати, Владивосток с утра тоже сковали 7-блльные пробки.

Одно из первых столкновений на трассе Де-Фриз - Седанка -Патрокл.Видео: dpscontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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