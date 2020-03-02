Из Китая в Приморье продолжают перевозить граждан

2 Март 2020 2020-03-02T05:16:55+03:00

На прошлой неделе через пункты пропуска прошли 20 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только за прошедшую неделю эвакуировали 20 человек

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Россиян, решивших из-за коронавируса покинуть Китай, перевозят через Приморье .В прошлую пятницу, 28 февраля, в край въехали семь человек, а за всю прошлую неделю - двадцать. Следующая эвакуация пройдет 5 марта, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Для того чтобы воспользоваться пунктом пропуска Пограничный в этот четверг, россиянам нужно прибыть на границу в 14:00 по китайскому времени. Если кто-то прибудет в Суйфэньхэ для эвакуации раньше, то он может воспользоваться гостиницей «Жунхуа» (Суйфэньхэ).

Все желающие вернуться на родину из Поднебесной могут обратиться за помощью или консультацией на «горячую линию» в правительстве Приморского края. Номер телефона: +7 (914) 703-14-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU