Жительницу Владивостока, выбросившую своего младенца с окна 8 этажа, признали невменяемой

2 Март 2020 2020-03-02T05:19:05+03:00

Из-за психического расстройства женщина не осознавала, что делала в момент преступления

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Трагедия случилась в ноябре прошлого года в доме по улице Часовитина. Там 38-летняя женщина из-за внезапно возникшей агрессии выбросила с окна своего 4-месячного ребенка. Чуда не произошло, младенец не выжил, скончался на месте после падения с 8 этажа на асфальт.

Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка». В сети появилась информация о том, что женщина страдает психическим расстройством, вызванным послеродовой депрессией. Спустя несколько месяцев следователи готовы завершить расследование.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара, отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что уголовное дело с постановлением о применении к горе-матери принудительных мер медицинского характера направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU