Вторые сутки в Приморье ищут без вести пропавшую красавицу Софию

2 Март 2020 2020-03-02T06:41:57+03:00

Девочка ушла из реабилитационного центра 29 февраля, о ее местонахождении ничего неизвестно до сих пор

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13-летняя София ушла из КГБУ СО Дальнереченский СРНЦ «Надежда» еще 29 февраля. С тех пор ее ищут сотрудники полиции и волонтеры. Девочка будто провалилась сквозь землю, никто даже сейчас не может рассказать о том, где находится София.

Волонтеры Примпоиска просят оказать содействие у неравнодушных горожан. Присмотритесь внимательнее к фотографии, возможно, вы видели Софию или знаете, где она может быть.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые длиной до плеч.

Была одета: белая куртка с капюшоном, белые штаны «Адидас», белая шапка, черные сапоги.

Если вы что-то знаете о том, где может быть София, позвоните по телефонам: 8 (42356) 25-7-05, 34-9-13 - МОМВД России «Дальнереченский» или 102– полиция, 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46– волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU