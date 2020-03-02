Красивые мужчины в дорогих костюмах на улицах Владивостока дарили розы женщинам

2 Март 2020 2020-03-02T07:02:43+03:00

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Таинственные незнакомцы на улицах Владивостока дарили алые розы женщинам. В ответ мужчины в дорогих костюмах получали только одно - счастливые улыбки. Как оказалось позже, дозу романтики приняли полторы тысячи горожанок.

Виновниками неожиданной женской радости оказался телеканал ТНТ. Его представители уже во всем признались, говорят, готовились к старту нового сезона шоу "Холостяк".

- Мы хотели дать женщинам возможность почувствовать себя участницей проекта "Холостяк". Мужчины в разных районах города предлагали каждой желающей принять красную розу.

Премьера седьмого сезона уже состоялась 1 марта. Главным героем шоу оказался человек, чья профессия абсолютно не связана с шоу-бизнесом - стоматолог, доктор Антон Криворотов. За его сердце будут бороться 25 участниц, среди которых есть и известные девушки: актриса сериала "Физрук" Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко.

ИСТОЧНИК KP.RU