Водителя, который вытолкал из автобуса 94-летнего участника войны, оштрафовали в Приморье

2 Март 2020 2020-03-02T08:10:11+03:00

Прежде он порвал его удостоверение и отказал в бесплатном проезде

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Случило все, по данным следствия, в декабре 2018 года. Тогда водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему пассажиру в бесплатном проезде. Недостаточно весовым аргументом для него были участие престарелого дальневосточника в Великой Отечественной войне и наличие у него соответствующего удостоверения. Агрессивно настроенный водитель не нашел другого выхода, кроме как порвать документ и вытолкнуть деда из салона автобуса.

Кода об инциденте стало известно оперативникам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности».

- Мировой судья судебного участка № 65 города Уссурийска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновными в совершении преступления, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве также сообщили о том, что приговор пока не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU