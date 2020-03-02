Цветы, косметика, гаджеты: рейтинг подарков в Приморье на 23 февраля и 8 марта

2 Март 2020 2020-03-02T09:03:35+03:00

Аналитики МТС Банка считают, что чаще всего приморцы дарят цветы, косметику, аксессуары и украшения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики изучили траты приморцев в период Дня защитника Отечества и Международного женского дня и подготовили рекомендации по подаркам на любой бюджет

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Изучив траты за 2019 и 2020 год, аналитики выявили, какие подарки на 23 февраля и 8 марта пользуются наибольшим спросом среди приморцев. Анализ данных МТС Банка за этот период показал, что приморцы предпочитают дарить цветы, косметику, аксессуары и украшения

ПОДАРКИ ДО 1000 РУБЛЕЙ книги, сувениры, кино, цветы, косметика

- 300 рублей Бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах – здесь средний чек составляет 300 рублей.

- 500 рублей Для тех, кто следует принципу «Дорог не подарок, а внимание», подойдет вариант провести приятный вечер дома. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах. Столько же будет стоить поход в кинотеатр на двоих.

- 700 рублей Посещение уютного кафе или бара в среднем обойдется в 700 рублей.

- 800 рублей - столько будет стоить покупка подарка в сувенирных магазинах.

- 1000 рублей Самый популярный подарок к 8 марта – букет цветов, он может быть, как самостоятельным подарком, так и приятным дополнением. В марте цветы покупают на 40% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, – цветы и растения в горшках.Средний чек – 1000 рублей. С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения. Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1000 рублей.

ОТ 1000 ДО 5000 РУБЛЕЙ подарочные сертификаты, барбершоп, театр, украшения

- 1200 рублейНа этот бюджет в магазинах для дома можно найти как полезные подарки, необходимые в быту, так и приятные вещи для интерьера.

- 1500 рублей Поход в театр обойдется в среднем в 1500 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать и при покупке игрушки.

- 2000 рублейХотите, чтобы ваша вторая половина стала еще красивее – подарите поход в салон красоты или барбершоп. За услуги мастерам приморцы в среднем платят 2000 рублей.

- 2100 рублей Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива – подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды – 2100 рублей.

- 2200 рублей Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров – средняя стоимость покупки здесь 2200 рублей.

- 2400 рублей Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев.

- 3200 рублей Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории – 3200 рублей.

- 4300 рублей Современного человека трудно представить без телефона и различных гаджетов, к которым есть множество аксессуаров. Такой подарок, наверняка, станет полезным и приятным – средний чек – 4300.

ОТ 5000 РУБЛЕЙ путешествия

Подарок не обязательно должен быть материально осязаемым – подарите впечатления и эмоции в виде путешествия!

- Средний чек проживания в отелях – 5000 рублей в сутки.

- Авиабилеты – 18200 рублей.

- Туристическая путевка обойдется в 23000 рублей.