2020-03-02T09:12:35+03:00
Общество

Огурцы и помидоры перестали пугать жителей Приморья своими ценниками

Власти заявили о том, в регионе налажено бесперебойная поставка овощей
Кристина ГРИН
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По информации пресс-службы правительства Приморского края, в торговые сети региона ежедневно поступает почти 250 тонн овощей. Объемы внушительные. Именно благодаря такому количеству продуктов удалось снизить цены на огурцы и помидоры.

Как говорит Сергей Калитин, министр промышленности края, работа по бесперебойное поставке овощей на прилавки магазинов налажена. Только за две прошедшие недели из Китая в Приморье прибыли 230 фур с долгожданными овощами. Притом, что каждый день жители региона потребляют по 10 тонн помидоров и огурцов, а также почти 15-20 тонн картофеля. Говоря предметно, такая ситуация способствовала снижению цен.

- Сегодня картофель в магазинах продается от 30 рублей за килограмм, огурцы – от 120 рублей, помидоры – от 150 рублей, килограмм сладкого перца можно приобрести от 170 рублей, – добавил он.

Не забывайте, если в магазине рядом с вашим домом стоимость овощей сотавлять желать лучшего, звоните на «горячую линию» минпромторга Приморья по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 8 (423) 273-14-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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