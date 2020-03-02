24 на 7: жители Приморья могут бесплатно заготавливать валежник круглый год

2 Март 2020 2020-03-02T09:54:48+03:00

Эксперты уверены, что его сбор поможет защитить лес от пожаров

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Свободно и бесплатно – таков лозунг заготовки валежника на территории Приморского края. Важно, чтобы сбор древесины проводился для собственных нужд. По мнению экспертов, такая вольность поможет снизить дефицит топливной древесины и сократить количество лесных пожаров.

Кстати, разрешение на круглогодичную заготовку валежника вступило в законную силу в Приморье не так давно – 1 января 2019 года.

- При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками, в местах проведения лесосечных работ и образовавшихся после естественного отмирания деревьев, – сказали специалисты.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, заготавливать валежник круглый год можно вручную. Нет никаких ограничений, связанных с размером и объемом древесины. Важно обратить внимание на то, что не допускается трелевка валежника автотракторной техникой.

Напомним, что разрешение на сбор валежника рассматривали на федеральном уровне благодаря Приморскому краю. Так в прошлом году в Лесном кодексе появились поправки, которые развязали руки жителям региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU