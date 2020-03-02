2020-03-02T10:56:31+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: синоптики Приморья сделали важное заявление о надвигающемся снежном циклоне

Сильный снег, метель и гололедица – очередная непогода приближается к региону
Кристина ГРИН
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Местами в регионе пройдет сильный снег.Местами в регионе пройдет сильный снег.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Весна – такая вена, или история о том, как зима оказывается покидать свой трон. Очередной снегопад взял курс на Приморье. Как отмечают в приморской УГМС, связана грядущая непогода со смещением активного циклона рядом с побережьем региона. По прогнозам специалистов, случится все в среду, 4 марта. Циклон продолжит оказывать влияние и в ночь на 5 марта.

- В южной половине Приморья ожидается умеренный снег с количеством от 3 до 5 миллиметров, местами сильный снег с количеством от 6 до 19 миллиметров за 12 часов и менее, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах метелью при ветре от 15 до 20 метров в секунду.

В «чрезвычайном» ведомстве также отмечают, что велика вероятность нарушения электроснабжения, снегопад может спровоцировать травмы и ДТП на дорогах. Спасатели не рекомендуют жителям региона выезжать за город 4 и 5 марта. Не забывайте, что от этого зависят жизни и здоровья вас и ваших близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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