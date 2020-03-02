2020-03-02T11:26:40+03:00
Общество

Поиски без вести пропавшей в Приморье красавицы прекращены

О местонахождении Софии не было ничего известно с прошлого месяца
Кристина ГРИН
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Девочка пропала 29 февраля.Девочка пропала 29 февраля.
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29 февраля 13-летняя София ушла из КГБУ СО Дальнереченский СРНЦ «Надежда», но обратно в учреждение она так и не вернулась. Подросток будто провалилась сквозь землю, потому что не было ни единой информации о том, где находится девочка и все ли с ней в порядке. В дело вступили волонтеры Примпоиска. Несколько дней они прочесывали окрестности в надежде найти подростка. Ничего.

Позже волонтеры обратились за помощью к неравнодушным местным жителям, разместив фотографию Софии, ее приметы и сообщение о том, что было на девочке в день пропажи в сеть.

Прошел день. За ним – второй. И вот в понедельник, второго марта, активисты опубликовали новость о том, что поиски Софии прекращены. К счастью, повод радостный – девочку нашли живой и здоровой, опасность ей не угрожает. Примпоиск поблагодарил всех единомышленников за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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