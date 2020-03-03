Снега не будет: о погоде во Владивостоке на 3 марта 2020 года
Погода в Приморском крае находится во власти повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков Примпогоды, отсюда в регионе преимущественно без осадков. Температуры воздуха в пределах -5 +5 градусов. Ветер северный умеренный.
Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Как отмечают специалисты, будет без осадков. Дневные температуры воздуха 0 +2 градуса. Ветер северный, вечером южный умеренный.
Без осадков во вторник и в Уссурийске. Здесь переменная облачность. Утром -15-17 градусов, днем +1+3 градуса. Ветер северный, вечером южный умеренный.
Облачно и без осадков сегодня и в Находке. Дневные температуры +2+4 градуса. Ветер северо-западный, вечером южный умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU